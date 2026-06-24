Англия и Гана завършиха наравно без голове в Масачузетс. Това е разочароващ резултат за Англия, която до голяма степен доминираше играта, като владееше топката през близо 80% от времето на терена. Въпреки това обаче, това не се изрази във вкарване на голове. Първото полувреме следваше до голяма степен познатия модел, Англия контролираше топката, пробиваше в и около наказателното поле на Гана, но така и не успя да затрудни вратаря на Гана. Най-добрият шанс на Англия беше в 85-ата минута. Сака отправи нисък удар от горната част на наказателното поле, който беше спасен, което доведе до последваща атака, при която О'Райли разтърси гредата с удар с глава.

Футболистите на Гана ликуваха след края на мача, тъй като успяха да удържат на натиска на Трите лъва и дори имаха голови положения.

За четвърти пореден голям турнир Англия завършва наравно във втория си мач, неспособна да се пребори с това странно проклятие, коментира Sky News.