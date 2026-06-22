Аржентина надигра Австрия с 2:0 във втори мач от група "J" за двата състава на Мондиал 2026 в Северна Америка. Той бе на стадион "AT&T" в Далас, Тексас.

Лионел Меси имаше златната възможност да открие резултата в 10-ата минута от наказателен удар, но опитът му по земя в левия ъгъл не намери целта. До ситуацията се стигна, след като в 6-ата минута Лаутаро Мартинес бе склещен между двама бранители, съборен в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Изпълнението на "Бълхата" не бе точно и профуча встрани. Все пак Меси счупи рекорда на Мирослав Клозе по най-много голове на Световни първенства и вкара 17-ия си в 38-ата минута, благодарение на асистенция от левия бек Факундо Медина, който му подаде от левия фланг към центъра пред точката за изпълнение на дузпа.

Меси сложи точка на спора в последните секунди от добавеното време на втората част с 18-ото си попадение на най-голямата сцена. 8-кратният носител на "Златната топка" продължава собственоръчно да дърпа Аржентина напред, защото всички попадения за южноамериканците до момента на Мондиала са точно негово дело - 3 срещу Алжир и два пъти сега.

Аржентина: Емилиано Мартинес, Науел Молина, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Факундо Мелина, Родриго де Пол, Алексис Макалистър, Енцо Фернандес, Тиаго Алмада, Лаутаро Мартинес, Лионел Меси

Австрия: Александър Шлагер, Кевин Дансо, Щефан Пош, Дейвид Алаба, Екзейвиър Шлагер, Николас Зайвалд, Марсел Забицер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Пол Уанер, Михаел Грегорич

Австрия (3 точки) е втори в "J" спрямо първия Аржентина, който вече е с 6. Това са двата отбора, които се открояват спрямо Алжир и Йордания, които са без точки засега. Утре сутрин от 06:00 часа сутринта е другият двубой от групата Йордания - Алжир. Световните шампиони печелят групата си и ще срещнат в 1/16-финалите втория от групата на Испания, Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.