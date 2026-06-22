ПФК Локомотив Пловдив пусна в продажба абонаментните карти за новия сезон 2026/2027. Феновете на тима ще могат да си ги закупят на място от "Лаута“ (официален магазин на клуба – в дясно от бариерата на спортния комплекс) или онлайн тук.

Абонаментната карта дава право на достъп до всички официални домакински срещи (редовен сезон, плейофна фаза и Sesame Купа България) на Локомотив през актуалния сезон 2026/2027.

Визията на картите е в ретро стил и е с лика на младия Климент Гичев (един от основателите и един от първите футболисти на клуба), позиращ с екипа от 1926 година, уточниха от "Лаута".

Цени на абонаментните карти

Трибуна "Бесика“ – 120 евро

– достъп до новата и модерна Трибуна “Бесика"

Южна трибуна – 120 евро

– достъп до новата и модерна Южна трибуна

Трибуна "Спортклуб“ – 180 евро

– достъп до новата и модерна трибуна "Спортклуб"

Ученици (от 10 г. до 16 г.) / Пенсионери – 60 евро

– тази карта важи и за трите трибуни – “Бесика", Южна и "Спортклуб"

– продава се само на място в спортен комплекс “Локомотив"

– при закупуването на този вид абонаментна карта трябва да се представят необходимите документи, които доказват, че лицето е учащ/пенсионер.

ВИП ложа – 700 евро

– достъп до трибуна “Спортклуб" и прилежащата към нея ВИП зона (ВХОД 1

/ ВИП 1), продава се само на място на "Лаута"

– право на паркомясто на вип паркинга в спортен комплекс "Локомотив" само за дните, в които се провеждат домакински мачове + осигурен кетъринг във вип залата + подарък официалната фланелка на ПФК Локомотив

Цени на билетите за домакинските двубои:

Трибуна “Бесика" – 10 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна "Спортклуб“ – 15 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 8 евро

*Локомотив си запазва правото да променя цените на пропуските.

Деца до 9 г. (включително) ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ на мачовете и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Стандартно работно време:

Официален магазин (дясната каса до бариерата на спортния комплекс):

понеделник – петък: от 9:30 часа до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

събота и неделя – почивни дни