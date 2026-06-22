От ПФК Ботев съобщиха отлична новина за 6-месечния Кристиян, който е син на дългогодишния анализатор на представителния отбор Илиян Геренски. Всички необходими средства за лечението на малчугана бяха събрани изключително бързо, като операцията в Германия на двете очи е преминала успешно.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението, което направиха от ПФК Ботев чрез родителите на Кристиян - Галина и Илиян.

Скъпо жълто-черно семейство,

Ние, родителите на Кристиян – Галина и Илиян, искаме от цялото си сърце да благодарим на всеки един от вас за огромната подкрепа, съпричастността и добрината, които показахте.

За пореден път доказахме, че Ботев Пловдив е много повече от футболен клуб – Ботев е семейство. Семейство, което е заедно не само в радостните моменти, но и в най-трудните изпитания.

Благодарение на всички вас необходимите средства за лечението на нашия 6-месечен син Кристиян бяха събрани изключително бързо, а събраната сума дори надхвърли необходимите разходи.

Искаме да Ви уверим, че всички средства, които останат след покриването на лечението и съпътстващите разходи, ще бъдат дарени на други деца и семейства в нужда.

Кристиян вече премина успешно операция в специализирана клиника в Майнц, Германия. След допълнителните прегледи, лекарският екип взе решение двете му очи да бъдат оперирани едновременно, вместо поетапно, за да бъде избегната втора пълна анестезия.

Интервенцията премина успешно, а лекарите са доволни от резултатите. В момента Кристиян продължава възстановяването си с назначената терапия с капки.

След три месеца предстои контролен преглед, който ще покаже как организмът му реагира на лечението. Вярваме и се надяваме, че избраният подход ще даде желаните резултати и ще помогне на Кристиян да расте и да опознава света с усмивка.

Благодарим на ръководството на ПФК Ботев Пловдив, на футболистите, служителите, привържениците и на всички хора с големи сърца, които застанаха до нас.

Благодарим ви, че давате шанс на Кристиян да вижда света.

Само Ботев!