ПФК Ботев даде старт на благотворителен търг в подкрепа на малкия Кристиян, който е син на дългогодишния анализатор на представителния отбор Илиян Геренски. До 3 юни (включително) привържениците ще могат да наддават за фланелките на футболистите от представителния отбор на жълто-черните, като всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Кристиян.

Начална цена на всяка фланелка е 60 евро, а стъпката за наддаване е 10 евро. Наддаването ще се провежда под снимката на съответната фланелка в официалната страница на ПФК Ботев във Фейсбук.

Към всяка фланелка победителят ще получи и специален подарък – картичка с автограф на съответния футболист.