Локомотив Пловдив ще направи днес втори и същевременно последен опит да се класира за европейските клубни турнири през следващия сезон. Черно-белите излизат срещу детронирания шампион Лудогорец в решителен бараж за участие в турнира Лига на конференциите. Двубоят е тази вечер от 19,00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.
Главен съдия на баража ще е перничанинът Любослав Любомиров.
Пловдивчани ще разчитат на традицията да са отборът, спечелил най-много точки от всички български тимове в двубоите срещу Лудогорец по време на 14-годишната доминация на "орлите" в родното първенство. През настоящия сезон те също затрудниха изключително много отбора от Разград, след като двата мача завършиха 1:1, а Лудогорец изравняваше в последните минути на срещите.
Очаква се над 200 запалянковци от Пловдив да подкрепят любимците си от сектора за гости на стадиона в Разград.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че последното участие на Локомотив Пловдив в европейските клубни турнири бе през сезон 2021/2022 именно в турнира Лига на конференциите. Тогава черно-белите изиграха общо 4 мача. Те отстраниха чешкия Словачко след разменени победи с по 1:0 и успех с 3:2 след изпълнение на дузпи на реванша в Чехия.
Последваха два двубоя с датския гранд ФК Копенхаген - 1:1 на "Лаута" и 2:4 на стадион "Паркен" в датската столица.
