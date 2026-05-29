Локомотив Пловдив ще направи днес втори и същевременно последен опит да се класира за европейските клубни турнири през следващия сезон. Черно-белите излизат срещу детронирания шампион Лудогорец в решителен бараж за участие в турнира Лига на конференциите. Двубоят е тази вечер от 19,00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Главен съдия на баража ще е перничанинът Любослав Любомиров.

Предстои ни битка за Европа, за честта на Пловдив и за Локомотив! Всеки човек е важен. Всеки глас по трибуните ще има значение! Само Локо, написаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук.

Пловдивчани ще разчитат на традицията да са отборът, спечелил най-много точки от всички български тимове в двубоите срещу Лудогорец по време на 14-годишната доминация на "орлите" в родното първенство. През настоящия сезон те също затрудниха изключително много отбора от Разград, след като двата мача завършиха 1:1, а Лудогорец изравняваше в последните минути на срещите.

Европа е на 90 минути от нас - нека си заслужим мястото по честен път! Сега е моментът да сме единни и да дадем всичко от себе си. Всички в Разград! Всички за Локомотив, обявиха от Фенклуб Локомотив Пловдив, който организира безплатна екскурзия за баража.

Очаква се над 200 запалянковци от Пловдив да подкрепят любимците си от сектора за гости на стадиона в Разград.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че последното участие на Локомотив Пловдив в европейските клубни турнири бе през сезон 2021/2022 именно в турнира Лига на конференциите. Тогава черно-белите изиграха общо 4 мача. Те отстраниха чешкия Словачко след разменени победи с по 1:0 и успех с 3:2 след изпълнение на дузпи на реванша в Чехия.

Последваха два двубоя с датския гранд ФК Копенхаген - 1:1 на "Лаута" и 2:4 на стадион "Паркен" в датската столица.