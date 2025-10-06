След дъжд качулка! БФС призна като грешка и втория червен картон за играч на Локо

© Plovdiv24.bg От Съдийската комисия към БФС признаха за грешно показан червен картон на халфа на Локомотив Пловдив Ивайло Иванов в мача срещу Лудогорец от 8-ия кръг на Първа лига. Това стана на официална пресконференция днес, на която на журналистически въпроси отговаряха говорителят на комисията Александър Костадинов и председателят Станислав Тодоров.



"Грешката тук е намесата на ВАР, която води до съответния червен картон на Иванов", заяви Костадинов. Главен съдия на дербито между Локомотив Пловдив и Лудогорец бе Георги Давидов, а ВАР бе Никола Попов, докато АВАР бе Георги Гинчев.



Това е втори случай, в който Съдийската комисия признава за грешен червен картон на футболист на Локомотив Пловдив. Първият бе ситуацията с Тодор Павлов при гостуването на Спартак (Варна).