© Червеният картон на Тодор Павлов от Локомотив Пловдив в двубоя срещу Спартак Варна, завършил 2:1 за черно-белите, е грешка на главния рефер Георги Гинчев. Това заяви днес на официална пресконференция председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Станислав Тодоров.



Ситуацията бе в 70-ата минута на мача при резултат 0:1 и след нея бранителят на Локомотив получи втори жълт картон и бе изгонен.



От съдийската комисия са установили, че в случая нарушение извършва Бернардо Коуто от Спартак, а не Павлов. ВАР обаче няма как да промени решението, защото не може да се използва в това положение, обясни Станислав Тодоров.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че вчера Тодор Павлов бе наказан за 1 мач и глобен с 300 лева и ще пропусне предстоящото дерби срещу Лудогорец на "Лаута".



