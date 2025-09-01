ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
БФС глоби Локо и Ботев общо с 4300 лева, черно-белите ще възстановяват щетите на "Коритото"
Автор: Стойчо Генов 17:22Коментари (0)424
©
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредните глоби към пловдивските клубове Локомотив и Ботев заради поведението на привържениците в изминалите мачове от 7-ия кръг.

Санкцията за черно-белите е 2800 лева, като те ще трябва да възстановят щетите, нанесени на стадион "Спартак" във Варна, известен още с прозвището "Коритото". Глобата за "канарите" е 1500 лева.

Освен това централният защитник на Локомотив Тодор Павлов е наказан за 1 мач и глобен с 300 лева. Той пропуска дербито с Лудогорец. 

Ето какво гласи решението за двата двубоя с участието на Локомотив и Ботев:

За опит за непозволено влизане в съдийската стая от лице на ФК "Спартак“ гр. Варна, на основание чл.37, ал.1, т.3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК "Локомотив" гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион "Спартак" гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
