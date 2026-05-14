Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 35-ия кръг на Първа лига (пети плейофен кръг на втората четворка, в която участват пловдивските Локомотив и Ботев). Двубоят между Ботев и временния лидер Черно море бе поверен на Любослав Любомиров.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че младият рефер от Перник свири третото за този сезон дерби между Ботев и Локомотив на 8 април, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев".

В същото време срещата между Арда и Локомотив Пловдив ще ръководи Георги Гинчев.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори в петия плейофен кръг

16 май 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Мартин Живков Богдев

16 май 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Крум Добринов Стоилов