Клубен шеф: Отворете всички ВАР записи и да се посмеем с кабаци, попита, драговци и тем подобни корумпета

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази изключително любопитно мнение в личния си профил във Фейсбук. Коментарът на бизнесмена е свързан с искането на ПФК Левски към БФС да предостави аудиозапис от комуникацията между съдиите на терен и тези във ВАР-буса по време на дербито с Лудогорец.



Левски гледам, че искат да се отворят ВАР записите от мача им с Лудогорец, аз леко да доразвия тезата им: Нека да се отворят всички ВАР записи от началото на сезона, на всички мачове и да се посмеем с кабаци, попита, драговци … и тем подобните корумпета, потънали в зависимости.



Висшата лига на Англия го прави това всяка седмица, има специално ТВ предаване, Майкъл Оуен мисля го води, а Хауърд Уеб коментираше ВАР записите и съдийските решения миналата седмица. Висшата лига е най-скъпото първенство на планетата като ТВ права, нека вземем наистина нещо добро като практика с цел по-голяма прозрачност и по-добро съдийство.