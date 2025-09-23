ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (6)
Клубен шеф: Отворете всички ВАР записи и да се посмеем с кабаци, попита, драговци и тем подобни корумпета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (0)566
© Фейсбук
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази изключително любопитно мнение в личния си профил във Фейсбук. Коментарът на бизнесмена е свързан с искането на ПФК Левски към БФС да предостави аудиозапис от комуникацията между съдиите на терен и тези във ВАР-буса по време на дербито с Лудогорец.

Ето какво написа Цветомир Найденов в своя профил:

Левски гледам, че искат да се отворят ВАР записите от мача им с Лудогорец, аз леко да доразвия тезата им: Нека да се отворят всички ВАР записи от началото на сезона, на всички мачове и да се посмеем с кабаци, попита, драговци … и тем подобните корумпета, потънали в зависимости.

Висшата лига на Англия го прави това всяка седмица, има специално ТВ предаване, Майкъл Оуен мисля го води, а Хауърд Уеб коментираше ВАР записите и съдийските решения миналата седмица. Висшата лига е най-скъпото първенство на планетата като ТВ права, нека вземем наистина нещо добро като практика с цел по-голяма прозрачност и по-добро съдийство.
Още по темата: общо новини по темата: 134
20.09.2025
20.09.2025
19.09.2025
19.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо отпусна 1300 билета за левскарите! Цената е 20 лева и няма да има продажба онлайн
 Вторият отбор на Марица изкачи върха след успех в Първомай
 Златева пак "захапа" Гриша Ганчев: Вендета! "Меценатът" от село Микре ограби Александров
 "Старата школа" на Атлетик (Куклен) изпусна дузпа, но стигна до обрат в Труд
 Баскетболният Локомотив разгроми Левски в София, треньорът с призив към феновете
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: