Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 34-ия кръг на Първа лига (четвърти плейофен кръг на втората четворка, в която участват пловдивските Локомотив и Ботев). Директният сблъсък за първото място между Черно море и Локомотив Пловдив бе поверен на Стоян Арсов. Това ще бъде 4-ият мач между двата тима през настоящия сезон, като до момента "смърфовете" имат две равенства и една загуба.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Арсов бе главен арбитър на най-слабия двубой за Локомотив през този сезон - тежкото поражение с 0:5 на "Лаута" от отбора на ЦСКА 1948.

В същото време срещата между Ботев (Пд) и Арда ще ръководи Тодор Киров.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори в четвъртия плейофен кръг

12 май 2026 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Генов Нарлев

12 май 2026 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Владимиров Игнатов