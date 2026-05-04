Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 33-ия кръг на Първа лига (трети плейофен кръг на втората четворка, в която участват пловдивските Локомотив и Ботев. Сблъсъкът между Локомотив Пловдив и Арда бе поверен на Васил Минев. Това ще бъде 5-ият мач между двата тима през настоящия сезон.
В същото време срещата между Черно море и Ботев (Пд) ще ръководи Георги Давидов.
Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори в третия плейофен кръг
8 май 2026 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Стоян Маринов Алексиев
9 май 2026 г., събота, 16:15 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Пд
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
