Илиян Филипов и Сираков подхващат бунт за тв правата, настояват за индексация на договора

Клубовете в Първа лига настояват за сериозни промени в договора за тв правата. Темата е била яростно дискутирана по време на сбирката организирана от БФС и ПФЛ в Бояна в петък.



Тон за повишаване на парите е дал собственикът на Левски Наско Сираков, който е бил подкрепен от благодетелят на Ботев (Пд) Илиян Филипов, като глас е заявил и изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов. Всички те са били категорични, че така повече не може да се продължава и че условията в момента са крайно неприемливи за клубовете. Затова и настояват за индексация на контракта, който е до юни 2029 г.



Президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо е бил категоричен, че ще съдейства за разговор с телевизията, държаща правата, за стартиране на преговори в тази насока, съобщава "Тема спорт". Клубовете и централата са се разбрали това да се случи на 17 февруари (вторник), когато се предвижда среща с "Нова Броудкастинг Груп“.



Собственикът на Левски Наско Сираков и голяма част от останалите клубове в Първа лига, присъствали на сбирката в Бояна в петък, са били категорични, че парите, които получават са твърде малко. Очаква се в края на този сезон сумата от тв права да е 7,5 милиона лева, която да се раздели между 16-те тима. До края на договора – юни 2029 г. парите ще се повишават с по половин милион лева, за да достигнат 9 милиона за последния сезон 2028/29.



Контрактът бе подновен през 2023 г., в края на управлението на предишния президент на БФС Борислав Михайлов. Сегашният Георги Иванов е бил категоричен, че е с вързани ръце и че ако сега централата се откаже от контракта, ще трябва да плати доста сериозна неустойка. Според запознати тя е в размер на 30 милиона лева.



В разгорещения разговор представителите на клубовете от Първа лига дори са били категорични, че може и да се стигне до недопускане на камерите на телевизията до стадионите. Като водещите отбори са напомнили, че зад тях стои солидна фенска маса.