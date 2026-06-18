Локомотив Пловдив продаде най-добрия си футболист през пролетния дял от изминалия сезон, научи Plovdiv24.bg. Става въпрос за нидерландския нападател Жоел Цварц, който за кратко време се превърна в любимец на феновете от "Лаута". Той ще продължи кариерата си в ЦСКА.

Ръководствата на двата клуба постигнаха съгласие по всички клаузи в договора за трансфера. Интересът на "армейците" датира от около месец, но през последните няколко дни преговорите се развиха изключително динамично. Голаджията имаше договор с пловдивчани до 30 юни 2027 година.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Жоел Цварц бе привлечен в Локомотив Пловдив след продажбата на Хуан Переа в Левски.

Таранът записа 20 официални мача за черно-белите през пролетта, в които вкара 8 гола и добави 3 асистенции. Четири от попаденията бяха във вратата на градския съперник Ботев.