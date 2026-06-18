Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за четвъртфинал на сингъл на турнир от сериите WTA 125. 19-годишната пловдивчанка победи убедително петата поставена Хасмин Ортенси (Аржентина) с 6:2, 6:1.

Двубоят приключи за 66 минути и бе от втория кръг на надпреварата на клей в Бреша (Италия), който е с награден фонд от 115 хиляди евро.

Нашето момиче започна силно и поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя навакса ранен пробив пасив и с шест поредни гейма без особени проблеми затвори мача срещу 159-ата в световната ранглиста аржентинка.

С успеха си Елизара Янева заработи 3 000 евро и 27 точки за световната ранглиста, в която заема 229-ото място. Благодарение на силното си представяне в Бреша пловдивчанката си гарантира място сред първите 220 в света и ще запише рекордно класиране в кариерата си. Досегашното й най-добро постижение е 222-ото място.

За място на полуфиналите Янева ще се изправи за първи път в кариерата си срещу опитната 34-годишна левичарка Екатерине Горгодзе (Грузия). В момента тя е №233 в света, но е достигала до 108-ото място в световната ранглиста на сингъл.