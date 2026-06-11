Днес, 11 юни, рожден ден празнуват талантливите пловдивски близнаци Илиян и Йоанна Радулови. Те навършват 21 години.

Илиян Радулов е национал на България за Купа "Дейвис". В началото на май той спечели титлата на сингъл на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 000 долара. Това е четвърта титла на сингъл за Радулов от турнири на Международната федерация по тенис (ITF).

През 2023 година Илиян Радулов завърши на трето място на Мастърс турнира за най-добрите осем тенисисти до 18 години в Чънду (Китай).

Йоанна Радулова е шампионка на България в различни възрастови групи и има спечелени титли от турнири на Тенис Европа. Тя е представлявала България в различни възрастови категории на националния отбор.

Управителният съвет на БФ Тенис и екипът на Plovdiv24.bg отправят към Илиян и Йоанна Радулови най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и още много успехи както на корта, така и извън него.