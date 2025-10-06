© виж галерията Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев спечели титлата на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.



Пловдивчанинът игра в тандем с испанеца Алваро Буено, като двамата бяха поставени под №1 в основната схема. Във финала те победиха испанците Алваро Хименес и Кион Пуч Маккалан с 6:4, 6:4 за 64 минути.



Янаки Милев и Буено поведоха с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те взеха аванс от 4:2, в деветия гейм пропиляха четири мачбола, но в десетия затвориха срещата при петата си възможност.



21-годишният тенисист на Локо-98 (Пловдив) игра на финал на двойки във веригата на Международната федерация ITF за трети път през този сезон след състезанията в Гандия през юли и в Доха през януари.



Пловдивчанинът завоюва общо пета титла при дуетите в кариерата си и първа от средата на октомври миналата година в тандем със сънародника си Пьотр Нестеров в надпревара от същия ранг в Санта Маргерита Ди Пула (Италия).