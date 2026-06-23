Ботев Пловдив подписа професионален договор с юношата Радослав Караманов. Офанзивният футболист парафира контракт с родния си клуб, похвалиха се "жълто-черните".

Радослав Караманов е роден на 13 март 2008 година в Пловдив. Играе на позициите ляво и дясно крило и е юношески национал на България.

Фланговият футболист е продукт на "жълто-черната“ школа. През сезон 2024/25 беше част от състава на ЦСКА 1948.

Новото попълнение бе представен от директора на ДЮШ Иван Цветанов
Новото попълнение бе представен от директора на ДЮШ Иван Цветанов

Ето какво заяви Караманов пред клубната медия на Ботев Пловдив:

Горд съм, че подписвам договор с клуба, в който израснах. Благодаря за доверието! Ще продължа да работя упорито и да давам всичко от себе си за отбора и нашите фенове. Само Ботев!