Емблематичният пловдивски футболист от 80-те и 90-те години на миналия век и настоящ треньор - Ясен Петров, празнува днес рожден ден. Пловдивския Джанини навършва 58 години. Бившият полузащитник е роден на 23 юни 1968 година в Пловдив, а кариерата му стартира от местния Ботев.

Между 1988-а и 1994-а Ясен Петров изиграва с екипа на "канарчетата" 91 мача и отбелязва 26 гола. През пролетта на 1991-а играе за Пирин (Гоце Делчев), а сезон 1991/92 прекарва в столичния Левски, за който записва 26 срещи и 2 попадения и печели Купата на България.

През 1994-а преминава в Локомотив (София) и добавя нови 67 мача и 27 гола в елита (плюс още един трофей за Купата на страната), преди да осъществи трансфер в Китай, където последователно се състезава за Ухан и Нанджин. Следват кратко завръщане в Локомотив (София), гастрол в кипърския Алки (Ларнака) и 11 мача за Славия. През 2000 година Ясен Петров заминава за Германия, където облича екипите на Мепен и Тенис Борусия, а последният клуб в активната му кариера е китайският Ченгду.

За националния отбор Ясен Петров дебютира през 1993 г. и изиграва три двубоя под ръководството на легендарния Димитър Пенев.

Треньорската му кариера стартира през 2002 година в Локомотив (София). Между 2004-а и 2006-а е начело на родния Ботев; един сезон прекарва начело на Черно море, а през 2007-а поема пловдивския Локомотив. Дебютът му е на "Лаута" при разгромната победа с 4:0 именно над родния му клуб Ботев.

За кратко Ясен Петров е начело на Нафтекс, преди през 2010-а да бъде назначен в Левски, където записва впечатляващи двубои в европейските клубни турнири.

Между 2013-а и 2019-а ръководи състави в Китай, като най-големите си успехи постига с Шъдзяджуан, с който печели историческа промоция, а впоследствие утвърждава в елита на Суперлигата.

В началото на 2021 година специалистът е назначен за селекционер на мъжкия национален отбор на България. Подава оставка след загубата от Грузия в началото на месец юни т.г.

Връща се отново в Китай, а за последно бе треньор на Добруджа, с който изпадна в края на миналия сезон.

Екипът на Plovdiv24.bg честити празника на Ясен Петров и му пожелава здраве, късмет и още професионални успехи!