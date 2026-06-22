С нов треньор, но и без нови попълнения, отборът на Локомотив Пловдив започна днес своята подготовка за сезон 2026-2027, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Първото занимание се проведе на помощния терен, известен повече с прозвището си Кошарата.

Черно-белите бяха подхванати от новия човек в щаба на Душан Косич. Става въпрос за кондиционен треньор, който заема мястото на преминалия в Левски Николай Лесков. Новият специалист даваше указанията на английски и по информация на Plovdiv24.bg е румънец, въпреки че от "Лаута" все още не са съобщили и дума за него.

За първото занимание излязоха 22-ма футболисти. Отсъстваха Адриан Кова, Парвиз Умарбаев и Франциско Политино, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап.

ГАЛЕРИЯ: Първа тренировка на Локо за сезон 2026/2027 ‹ Виж всички 41 снимки ›

Трайно контузени са Мартин Русков и Енцо Еспиноса, а клубът се раздели с Калоян Костов и Жоел Цварц.

С черно-белите тренираха и четирима юноши от втория отбор. Това са вратарят Симеон Георгиев и защитниците Денис Кирашки, Радослав Палазов и Мерт Салим.