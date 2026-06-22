Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич демонстрира добро настроение по време на първата тренировка на отбора за новия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Словенският специалист обаче не бе много приказлив, като даде прекалено кратки отговори на зададените му от журналистите въпроси. Ето как Косич отговори на въпросите:

Как ще протече подготовката на отбора?

Всичко е супер, времето е хубаво, идваме да работим.

Очаквате ли нови попълнения и ще има ли още напускащи футболисти?

С течение на времето ще обявим новите футболисти. За напускащи - ще гледаме ден по ден каква е ситуацията.

ГАЛЕРИЯ: Първа тренировка на Локо за сезон 2026/2027 ‹ Виж всички 41 снимки ›

Каква е съдбата на Димитър Илиев, ще го виждаме ли в Локомотив?

Той е тук, даже сега го виждате! Беше първи тук.

Предполага се, че ще търсите нов нападател след раздялата с Цварц?

Ще намерим заместник на Цварц. Пожелавам му всичко най-добро!