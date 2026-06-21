Япония постигна впечатляваща победа с 4:0 над Тунис във втория кръг от група "F“ на Световното първенство по футбол. Срещата в Монтерей влезе в историята като мач №1000 на световни финали, а азиатците напълно оправдаха очакванията с доминиращо представяне.

Японците започнаха агресивно още от първия съдийски сигнал и само две минути след началото имаха претенции за дузпа след падане на Аясе Уеда в наказателното поле. Малко по-късно, в четвъртата минута, Даичи Камада завърши бърза атака и даде аванс на своя тим след подаване на Кейто Накамура.

Натискът на Япония продължи и в 31-вата минута Аясе Уеда удвои преднината с прецизен удар от дистанция. Тунизийците така и не успяха да намерят отговор на високото темпо на съперника и не отправиха нито един точен удар през първото полувреме.

След почивката картината на терена не се промени. В 69-ата минута Уеда демонстрира отличен поглед върху играта и изведе Джуня Ито, който реализира за 3:0. Нападателят на Япония завърши силния си мач в 83-тата минута, когато засече с глава отлично центриране и оформи крайното 4:0.

С два гола и една асистенция Аясе Уеда беше в основата на категоричния успех и логично се превърна в основен претендент за отличието "Играч на мача“.

След победата Япония се изравни с Нидерландия на върха в класирането на група "F“, като двата отбора имат еднакви показатели преди последния кръг. Следващият двубой на японците е срещу Швеция на 26 юни.