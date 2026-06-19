Кириякос Георгиу е новият старши треньор на Спартак Пловдив! Ръководството на клуба постигна официално съгласие с 38-годишния специалист, който поема кормилото на "гладиаторите", похвалиха се от клуба.

Георгиу притежава УЕФА "А“ лицез и в момента завършва най-високото ниво на треньорските лицензи – УЕФА "ПРО". Той е познато име в българския футбол с 18 години треньорски стаж.

В своята кариера той е бил част от треньорския щаб на Локомотив Пловдив, с който спечели две Купи на България и една Суперкупа (б.р. като анализатор в щаба на Бруно Акрапович).

Като старши треньор е водил отбори от първа до трета лига като Спартак Варна, Оборище Панагюрище, Академик Свищов и Локомотив Горна Оряховица.

"Идвам в клуб с впечатляваща история, визия за бъдещето и сериозна фенска подкрепа. Целта пред Спартак Пловдив винаги е била победа във всеки мач и това е предизвикателство за мен. Отборът разполага с добри футболисти и вярвам, че със сериозна работа отборът ще покаже ново лице“, сподели новият наставник пред официалната страница на Спартак (Пловдив).

"Всички от голямото "синьо-бяло“ семейство му пожелаваме здраве, вдъхновение и много победи начело на отбора! Добре дошъл и успех, Кириякос", завършва официалното съобщение на "синьо-белия" клуб.