Привържениците на Спартак Пловдив избраха Халибрям Кърмаджъ за Играч на сезон 2025/2026. Това стана след проведена анкета в сайта на феновете spartakpd.info. Кърмаджъ спечели убедително вота с 57.6% от гласовете, оставяйки след себе си капитана Владимир Айтов, който завърши втори с 22.7%.

Крайно класиране в анкетата

Халибрям Кърмаджъ - 57.6%

Владимир Айтов - 22.7%

Тодор Тодоров - 4.8%

Кръстьо Милев - 4.2%

Александър Димов - 3.9%

Давор Илиев - 3.7%

Ариф Ферадов - 3.1%

За Халибрям това признание идва още в първия му сезон със синьо-белия екип. Той се присъедини към Спартак в началото на кампанията и бързо се превърна в един от най-постоянните футболисти в състава.

През сезон 2025/2026 Кърмаджъ изигра 37 мача, започна 28 пъти като титуляр, натрупа 2373 минути и отбеляза 9 гола. Освен със статистиката си, той остана в съзнанието на привържениците и с няколко особено красиви попадения, които бяха сред малкото истински светли моменти в един труден и противоречив сезон за "гладиаторите“.

Седемте номинирани имаха своя принос през кампанията - с постоянство, лидерство, голове, минути и важни моменти в отделни срещи. Вотът на феновете обаче беше категоричен и отличи именно Кърмаджъ като футболиста, оставил най-силно впечатление през сезона.

В година, в която около Спартак имаше много въпроси, напрежение и несигурност извън терена, признанието за Халибрям е и напомняне, че привържениците продължават да следят, оценяват и уважават онези футболисти, които дават всичко от себе си със синьо-бялата фланелка.

"Поздравления за Халибрям Кърмаджъ! Пожелаваме му здраве, успехи и още много силни мачове. Надяваме се да го видим отново със синьо-белия екип и през следващия сезон", написа по този повод фенският сайт на Спартак Пловдив.

А за да разберем как самият футболист приема признанието на привържениците, трудния сезон и бъдещето си със синьо-белия екип, те зададоха няколко кратки въпроса на Халибрям Кърмаджъ:

Халибрям, привържениците на Спартак те избраха убедително за Играч на сезона 2025/2026. Как приемаш това признание?

Радвам се, че трудът ми през сезона е бил оценен. Благодаря на всички, които са гласували за мен, но смятам, че и други момчета от отбора заслужаваха това признание.

Това беше първият ти сезон със синьо-белия екип. Как би го описал с няколко думи?

Първият полусезон беше по-колеблив, но във втория се подготвих по-добре и мисля, че показах по-реалното си ниво.

Завърши сезона с 37 мача и 9 гола. Доволен ли си от личното си представяне или усещаш, че можеше да дадеш още повече?

Доволен съм, но винаги може повече. Изиграх най-много мачове за отбора, отбелязах 9 гола, подадох за над 10 и спечелих няколко дузпи, така че мисля, че се справих добре, особено през втория полусезон.

Имаше няколко много красиви попадения през сезона. Кой гол или кой момент ще запомниш най-силно?

Имаше няколко красиви гола, но най-силно като емоция ще ми остане асистенцията за победния гол за купата срещу Пирин Благоевград.

Сезонът за Спартак беше труден и противоречив. Какво според теб не достигна на отбора, за да бъде по-постоянен?

Според мен ни липсваше постоянство. Понякога изпадахме от една крайност в друга можехме да загубим от последния в класирането, а в същия момент да победим отбор от по-високо ниво във футбола ни, както и се случи.

Предвид реалността в Трета лига, привържениците естествено ще попитат - ще те видим със синьо-белия екип и през следващия сезон?

Чувствам се добре тук в Спартак, близо съм до семейството си и играя спокойно. Нещата остават така засега.

Какво би искал да кажеш на феновете, които гласуваха за теб и те подкрепяха през сезона?

Благодаря на всички, които гласуваха за мен и ме подкрепяха през сезона. Радвам се на доверието им и се надявам да ги радваме още повече занапред. Също така благодаря и на всички фенове и ги каня да идват още повече на мачовете, защото подкрепата им се усеща.