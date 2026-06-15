Новият треньор на Локомотив София Любослав Пенев започна ударно селекцията си за новия сезон в Първа лига. Ел Голеадор привлече футболист на Локомотив Пловдив, когото познава отлично от престоя си на "Лаута". Става въпрос за централния защитник Калоян Костов.

Всичко между него и столичните "железничари" вече е договорено и Костов ще се превърне в ново попълнение на тима от квартал "Надежда".

22-годишният бранител пристига като свободен агент, тъй като договорът му с Локомотив Пловдив изтича на 30 юни и няма да бъде подновен, твърди "Тема спорт". Това означава, че или наставникът на черно-белите Душан Косич се е отказал от услугите на Калоян Костов, или самият футболист не е приел условията на сегашния си клуб да подпише нов договор.

Калоян Костов е родом от София и е юноша на Септември. В продължение на две години бе част от академията на Бенфика. В последните години Костов претърпя две тежки контузии, придружени с операции. Той ще бъде полезен в новото правило на БФС - задължително футболист под 23 години да е титуляр и да играе поне 45 минути.