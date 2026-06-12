Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор, научи ексклузивно Plovdiv24.bg. Новият партньор на "черно-белия" клуб ще бъде представен на официална пресконференция, която обаче учудващо е насрочена за София, а не за Пловдив.

Става въпрос за хазартния оператор Sesame. Всички подробности по договора вече са уточнени, като финансовите условия в контракта са значително по-високи в сравнение с тези на досегашния спонсор. Логото на компанията ще бъде поставено на екипите на Локомотив за предстоящия сезон в Първа лига.

Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че компанията "Сезам Онлайн" е собственост на Даниел Лечев и Мартин Велев. Лечев е брат на председателя на БОК Весела Лечева, а Мартин е неин син.

Пресконференцията по представянето на новия генерален спонсор на Локомотив Пловдив ще се състои на 15 юни (понеделник) от 11:00 часа в хотел "Милениум“ в София - зала "Да Винчи 2". От страна на "черно-белия" клуб ще участва лично собственикът Христо Крушарски, научи още Plovdiv24.bg.