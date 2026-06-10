Трансферните сирени скоро ще зазвучат за вратаря на Локомотив Пловдив Боян Милосавлиевич. Това написа кипърският журналист Теодорос Циолакис в материала си в авторитетното местно издание MeridianSports Cyprus, видя Plovdiv24.bg. В дописката се уточнява, че бившият страж на Анортозис е имал изключителна година със "смърфовете", като статистиката сама говори за качествата му.

В 37 мача Милосавлиевич запази 18 "сухи" мрежи и беше очевидно, че няколко отбора ще се интересуват от услугите му.

Трябва да отбележим, че Анортозис има право на процент от евентуален трансфер на Боян Милосавлиевич, докато той има действащ контракт с Локомотив Пловдив, уточнява още Теодорос Циолакис. Журналистът обаче не конкретизира с имена на клубове, които проявяват интерес към вратаря.