ПФК Локомотив Пловдив представи информация за представянето на трима свои юношески национали. Става въпрос за Радослав Палазов, Денис Кирашки и Енес Мишев, които играха за България U19 и постигнаха две победи над Албания U19 в контролни срещи в рамките на няколко дни.

Plovdiv24.bg вече информира читателите си за участието в двата спаринга на нападателя на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов.

В първата среща нашите момчета победиха с 1:0. Радослав Палазов и Енес Мишев започнаха титуляри, а Денис Кирашки влезе като резерва.

Във втората среща последва нова победа - с 3:0. Радослав Палазов започна от началото на срещата, а Кирашки и Мишев влязоха през втората част.