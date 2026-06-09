Привържениците на Спартак (Пловдив) направиха първи коментар след информацията, че бизнесменът Иван Пашов има желание да поеме управлението на клуба и ще даде утре пресконференция за представителите на медиите. "Синьо-белите" фенове използваха своята официална страница във Фейсбук, където изразиха категорично мнение, че ще следят дали зад думите на Пашов ще има ясни ангажименти, срокове и отговорност.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението, изразено от привържениците на Спартак (Пловдив):

Темата за бъдещето на Спартак очевидно няма да приключи с един протест. За нас най-важното остава същото - прозрачност. Който и да претендира, че иска да управлява, помага или "спасява“ Спартак, трябва да говори конкретно: за стадиона, базата, школата, финансирането и реалния план за развитие на клуба.

Заемаме страна единствено за Спартак.

Ще следим какво ще бъде казано на пресконференцията и най-вече дали зад думите ще има ясни ангажименти, срокове и отговорност.

Спартак има нужда не от поредната смяна на лозунги, а от честен разговор и реална посока.