От ръководството на хегемона в родния женски волейбол - Марица (Пловдив), продължиха да обявяват състезателки, които се разделят с жълто-сините и няма да са част от отбора през новия сезон. Четвъртата напускаща се оказа германката Ванеса Агбортаби. Посрещачката се раздели с Марица след края на изминалата кампания.

Тя се присъедини към отбора на жълто-сините през лятото на 2024 година и веднага се превърна в основна фигура в състава на пловдивчанки. Със своите качества и опит Ванеса помогна на Марица да спечели "Златен дубъл“ и в двата сезона, в които бе част от клуба. Освен това, посрещачката бе част и от историческия успех на Марица през 2025 година, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че до този момент с Марица се разделиха диагоналът Ива Дудова, посрещачката Виктория Коева и разпределителката Лора Славчева.

ВК Марица (Пловдив) изказва своята благодарност към Ванеса Агбортаби за нейния принос към постиженията на отбора в последните две години и й желае много успехи в новите предизвикателства в кариерата й.