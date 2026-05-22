Абсолютният хегемон в българския женски волейбол през последните 12 години - Марица (Пловдив), представи новия си треньор. Той е италианец и има богат опит в своята кариера. Това е Даниеле Турино. Специалистът вече парафира своя договор и започна работа начело на жълто-сините, похвалиха се от клуба.

В родината си Турино е работил в отборите на Пиемонте, Асти Волей, Киери Волей, Бергамо Волей и Леняно. Освен това е бил помощник-треньор в националния отбор на Словения, а през изминалия сезон бе помощник на националния селекционер на България при жените Марчело Абонданца в турския гранд Фенербахче. Двамата ще продължат да работят заедно и в представителния тим на България.

Първо изявление на Даниеле Турино, след като подписа с Марица

От клуба ми се обадиха и ми представиха своя проект. Той включва микс от млади и опитни състезателки. Марица е голям клуб в България и искам да работя с тези волейболистки. В кариерата си досега съм работил с млади състезателки в продължение на 15 години в Италия и обичам да правя това.

Условията тук са страхотни. Имаме зала "Строител" за официалните срещи, както и отделна зала само за тренировки, което ни позволява да се подготвяме спокойно с отбора и с целия ми щаб. Това е голяма възможност за мен.

Работил съм с много италиански треньори. Единият от тях бе Стефано Лаварини, сега съм заедно с Марчело Абонданца в националния отбор на България. Основното нещо във волейбола за мен е техниката. Аз се опитвам да наблегна върху този компонент и да надграждаме едновременно техниката и тактиката в отбора. Това ще бъде първи сезон за мен в България. Моята работа ще бъде да подобря представянето на тима ни тактически и да изградим характера на този тим.