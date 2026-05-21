Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив благодари на всички фенове, които през целия сезон бяха плътно зад отбора и превърнаха всяка среща в истински празник! Черно-белите се обърнаха към привържениците си и ги увериха, че тяхната подкрепа води тима напред, а мечтата за шампионска титла продължава.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, Локомотив Пловдив сензационно стигна до финалния плейоф за шампионската титла на България още при първия си сезон в Националната баскетболна лига. Това стана факт, след като момчетата на треньора Асен Николов победиха снощи настоящия шампион Рилски спортист с 92:87 в решаващия пети мач от полуфиналната серия, изигран в Арена СамЕлион в Самоков.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на БК Локомотив Пловдив:

ЛОКОМОТИВ Е НА ФИНАЛ!

Асен Николов и неговите момчета доказаха, че няма невъзможни неща! След невероятна битка "черно-белите“ елиминираха действащия шампион и си заслужиха мястото във финала на НБЛ!

В спора за титлата ни очаква Балкан Ботевград, а програмата на финалната серия е следната:

25.05. – Ботевград – 19:15 ч.

27.05. – Ботевград – 19:15 ч.

30.05. – Пловдив (СИЛА) – 19:15 ч.

01.06. – Пловдив (СИЛА) – 19:15 ч.

05.06. - Ботевград - 19:15 ч.

Форматът на финалната серия е 3 от 5 победи, а Локомотив започва с две поредни гостувания в Ботевград.

Благодарим на всички наши фенове, които през целия сезон бяха плътно зад отбора и превърнаха всяка среща в истински празник! Вашата подкрепа ни води напред, а нашата мечта продължава!

Очакваме ви на 25.05. от 19:15 ч. в Ботевград, за да бъдем отново заедно в тази историческа битка!

За Локомотив!

За Пловдив!