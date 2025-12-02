ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (22)
Първи детски фестивал на БК Локомотив, мъжете приемат утре Спартак (Плевен)
Автор: Стойчо Генов 12:17Коментари (0)244
©
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив организира първия си детски фестивал, който ще бъде дебют за всички деца във възрастови групи до 8 и до 10 години.

Малките "смърфчета“ ще участват с общо 3 отбора и ще премерят сили срещу състави от региона. Това ще бъдат и първите изяви на черно-белите по пътя към техните мечти и първи стъпки в организирания баскетбол.

Събитието ще се проведе тази неделя (7 декември) от 10:00 часа в зала "Сила".

Всъщото време представителният тим на черно-белите се изправя утре срещу отбора на Спартак Плевен в мач от 10-ия кръг на редовния сезон в НБЛ. Двубоят е от 19:15 часа в зала "Сила" и ще бъде предаван пряко по Max Sport 2.

"Ела в залата и подкрепи черно-белите! За Локомотив! За Пловдив!", призоваха по този повод от БК Локомотив.
Още по темата: общо новини по темата: 193
24.11.2025
24.11.2025
20.11.2025
20.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ВК Локомотив: Това не е просто мач! Да покажем как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!
 Фенклубът на Локо с гневна позиция към Общината: Нищо не направихте за 2 години! Вземете реални решения и отпушете процесите
 Барселона срещу Атлетико: Най-резултатното нападение срещу най-силната защита
 Момичетата и момчетата от Рогош триумфираха в първенството по баскетбол на Община Марица
 Божинов на протеста в София с бивш капитан на Локо (Пд): Писна ми да гледам отстрани!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: