Първи детски фестивал на БК Локомотив, мъжете приемат утре Спартак (Плевен)

© Баскетболен клуб Локомотив Пловдив организира първия си детски фестивал, който ще бъде дебют за всички деца във възрастови групи до 8 и до 10 години.



Малките "смърфчета“ ще участват с общо 3 отбора и ще премерят сили срещу състави от региона. Това ще бъдат и първите изяви на черно-белите по пътя към техните мечти и първи стъпки в организирания баскетбол.



Събитието ще се проведе тази неделя (7 декември) от 10:00 часа в зала "Сила".



Всъщото време представителният тим на черно-белите се изправя утре срещу отбора на Спартак Плевен в мач от 10-ия кръг на редовния сезон в НБЛ. Двубоят е от 19:15 часа в зала "Сила" и ще бъде предаван пряко по Max Sport 2.



"Ела в залата и подкрепи черно-белите! За Локомотив! За Пловдив!", призоваха по този повод от БК Локомотив.