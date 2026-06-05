Отборът на Балкан победи Локомотив Пловдив с 81:80 (20:18, 18:21, 22:19, 21:22) като домакин в "Арена Ботевград" в петия решителен двубой от финалната серия и с 3-2 успеха спечели титлата в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Ботевградчани поведоха с 2-0 в плейофа след победи в първите два мача, но пловдивчани изравниха за 2-2, преди Балкан в крайна сметка да надделее.

Така воденият от старши треньора Йован Попович тим на Балкан ликува с общо осма титла на България и трета в последните пет години след тези през 2022-а и 2023-а.

Петият мач от серията за трофея бе достоен за финален сблъсък, предлагайки много обрати, зрелище и емоции за феновете, изпълнили "Арена Ботевград". Домакините бързо натрупаха аванс от 9 точки при 15:6 в началото и задържаха водачеството, макар пловдивчани да намалиха до 18:20 изоставането си след 10 минути игра. Втората четвърт също премина с леко надмощие на Балкан, но Локомотив на два пъти успя да поведе, включително в края на първото полувреме за 39:38, след като Кръстомир Михов бе точен на два пъти от наказателната линия.

Силно начало за ботевградчани през второто полувреме им донесе преднина от 46:39, а гостите отговориха с подобна серия, за да изравнят при 46:46. Последва размяна на водачеството между противниците, като Балкан водеше с 60:58 след 30 минути игра. Баскетболистите на Локомотив Пловдив се откъснаха с 69:63, когато Шоу Андерсън реализира 2 точки шест минути и половина преди края на срещата. Домакините запазиха самообладание, изравнявайки в следващите две минути за 71:71 - равенство, фиксирано след кош на Травис Макконико.

Константин Тошков вкара два пъти от наказателната линия за 73:71 в полза на Балкан, а по същия начин Девърл Рамзи изравни. Димитър Димитров пак изведе ботевградчани напред с 2 точки, но с кош и фаул Грант Сингълтън изведе Локомотив напред за 76:75. Илиян Пишиков отбеляза за 79:78 за домакините при оставащи 24 секунди, Рамзи реализира кош за пловдивчани, правейки резултата 80:79 в тяхна полза 12 секунди преди изтичането на 40-те минути, а Травис Макконико отбеляза за 81:80 за Балкан при оставащи 3,4 секунди. Сингълтън не сполучи при последната атака за Локомотив и домакините триумфираха.

Илиян Пищиков бе най-резултатен за успеха на Балкан с 19 точки и 4 борби. Травис Макконико допринесе с 15 точки, 5 борби и 6 асистенции, а Константин Тошков се включи с 13 точки, 3 борби и 5 асистенции. Тадж Грийн оформи "дабъл-дабъл" от 10 точки и 12 борби.

За Локомотив Пловдив Грант Сингълтън завърши с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции. Кръстомир Михов се отчете с 19 точки и 3 борби, докато Кхалил Милър направи "дабъл-дабъл" от 11 точки и 10 борби.