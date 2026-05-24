Александър Везенков и Олимпиакос триумфираха с титлата в Евролигата след драматичен финал срещу Реал Мадрид пред препълнените трибуни на "Telekom Center Athens“. Българската звезда изигра важна роля за успеха на гръцкия гранд, завършвайки мача с 12 точки и 4 борби.

Победата носеше и силен емоционален заряд за Олимпиакос, след като тимът получи дългоочакван реванш срещу същия съперник. През 2023 година гръцкият клуб загуби болезнено финала срещу Реал, въпреки феноменалното представяне на Везенков, който отбеляза рекордните за финал в Евролигата 29 точки. Тогава кош на Серхио Люл в последните секунди отне трофея от ръцете на Олимпиакос.

Този път историята имаше различен край. Освен че си върнаха за драматичната загуба преди две години, Везенков и компания записаха имената си в историята като първия отбор в Евролигата, който печели редовния сезон и след това стига до титлата.

Двата отбора си размениха по една домакинска победа през редовния сезон, като Реал Мадрид завърши на третото място в класирането. По пътя към Финалната четворка испанският гранд елиминира Апоел Тел Авив с 3:1, докато Олимпиакос не остави шанс на Монако след категорично 3:0.

Най-резултатен за новият шампион Олимпиакос бе Еван Фурние с 20 точки, 5 борби и 4 асистенции, а за Реал Мадрид - Трей Лайлс с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция.

