Локомотив представи целия треньорски щаб за дебютния сезон в НБЛ

© Локомотив Пловдив представи официално треньорския щаб на отбора, който този сезон ще дебютира в елитната Национална баскетболна лига.



"Заедно градим бъдещето на Локомотив", написаха от "черно-белия" клуб към въпросното представяне на екипа.



Треньорски щаб на БК Локомотив Пловдив – сезон 2025/26



- Асен Николов – старши треньор



- Илко Нанев – помощник-треньор



- Денис Димитров – кондиционен треньор



- Димитър Чанков – генерален мениджър



- Крум Владимиров – физиотерапевт