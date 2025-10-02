ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (18) | Вчера (19)
Локомотив представи целия треньорски щаб за дебютния сезон в НБЛ
Автор: Стойчо Генов 17:16Коментари (0)166
©
Локомотив Пловдив представи официално треньорския щаб на отбора, който този сезон ще дебютира в елитната Национална баскетболна лига.

"Заедно градим бъдещето на Локомотив", написаха от "черно-белия" клуб към въпросното представяне на екипа.

Треньорски щаб на БК Локомотив Пловдив – сезон 2025/26

- Асен Николов – старши треньор

- Илко Нанев – помощник-треньор

- Денис Димитров – кондиционен треньор

- Димитър Чанков – генерален мениджър

- Крум Владимиров – физиотерапевт
Още по темата: общо новини по темата: 173
29.09.2025
29.09.2025
23.09.2025
19.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Милен Василев пред "Фокус": Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки санкции!
 Зума: Възхитен съм от тези прекрасни момчета! За съжаление видяхме как към тях се налепиха и политиците
 Жана Тодорова ще продължи да пише история с Марица
 Лекоатлетически турнир на стадион "Пловдив" в памет на Йорданка Аризанова
 Ясна е програмата за мачовете на Локо и Ботев от 12-ия кръг, както и на Спартак за Купата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: