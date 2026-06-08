Пловдивският Академик Бултекс 99 се раздели с един от чужденците, записали най-много мачове за тима. Става въпрос за босненския център Обрад Томич, който защитаваше екипа на пловдивчани през последните 7 сезона.

33-годишният Томич записа през последния сезон в НБЛ 13.0 точки, 9.4 борби, 2.1 асистенции и 56.8% от игра средно на мач, като игра в цели 29 двубоя.

Ето какво съобщиха от БК Академик Пловдив чрез официалната си страница:

Благодарим ти, Обрад!

Години наред - надежден, постоянен и незаменим. Обрад Томич беше много повече от играч за Академик Булткес 99. Беше стълб на отбора, на когото винаги можехме да разчитаме.

Томич изигра 29 мача през последния сезон

Благодарим ти за всичко, което даде на Пловдив и на нашите фенове през тези години. Беше чест и удоволствие!

Пожелаваме ти само здраве, щастие и успехи в следващата глава от кариерата ти - където и да те отведе пътят! Академиците са с теб - винаги!