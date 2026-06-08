Пловдивският Академик Бултекс 99 се раздели с един от чужденците, записали най-много мачове за тима. Става въпрос за босненския център Обрад Томич, който защитаваше екипа на пловдивчани през последните 7 сезона.
33-годишният Томич записа през последния сезон в НБЛ 13.0 точки, 9.4 борби, 2.1 асистенции и 56.8% от игра средно на мач, като игра в цели 29 двубоя.
Ето какво съобщиха от БК Академик Пловдив чрез официалната си страница:
Благодарим ти, Обрад!
Години наред - надежден, постоянен и незаменим. Обрад Томич беше много повече от играч за Академик Булткес 99. Беше стълб на отбора, на когото винаги можехме да разчитаме.
Благодарим ти за всичко, което даде на Пловдив и на нашите фенове през тези години. Беше чест и удоволствие!
Пожелаваме ти само здраве, щастие и успехи в следващата глава от кариерата ти - където и да те отведе пътят! Академиците са с теб - винаги!
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