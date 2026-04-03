Ръководството на баскетболния Академик Бултекс 99 (Пловдив) благодари на учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" и техния треньор Митко Димитров за подкрепата им по трибуните по време на шампионатния мач срещу Шумен. Както вече Plovdiv24.bg информира читателите си, "студентите" прекъснаха неприятната си серия от 5 поредни загуби в шампионата и победиха със 105:100 след две продължения в зала "Сила".

Двама от малчуганите даже получиха и награди от клуба - единият се сдоби с ваучер за безплатна пица от Пица 52, а другият - с баскетболна топка.

"Най-малките академици на трибуните! Надяваме се драматичният край на мача да е оставил спомен, който не се забравя бързо. Ето така се ражда любовта към играта. На живо, в залата, с емоция до последната секунда. Очакваме ви отново", написаха по този повод от БК Академик Пловдив.