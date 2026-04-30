Днес (30 април) се навършват точно 25 години от спечелването на историческата първа шампионска титла на България на женския баскетболен отбор Академик Пловдив. Тогава тимът играе под името Академик Тест и побеждава във финалната серия Славия (София). В решителния двубой зала "Академик" в Пловдив е препълнена с фенове на футболния Локомотив Пловдив, които неистово подкрепят домакините. Президент на "студентките" е турският бизнесмен Ахмет Куртоуглу, при чието управление Академик Тест печели още две вицешампионски титли (2002 и 2003), както и Купата на България (2002).

За годишнината от шампионската титла си спомни днес Тодорка Николова, която беше част от треньорския щаб на Академик Пловдив. Тя публикува в личния си профил във Фейсбук архивна снимка на славния тим и написа към нея следното:

Преди 25 години на 30.04.2001 г. отборът жени на баскетболен клуб Академик SARS стана шампион. Под ръководството на президента на клуба Ахмет Куртоуглу и изпълнителния директор Гинка Колева бе направен отбор от невероятни момичета, треньори и ръководители. А също така и от подкрепата на феновете на ФК "ЛОКОМОТИВ".

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че треньорският щаб на шампионския тим включва Тодорка Николова, Любомир Гичев и Божидар Бояджиев, а като "съветник" за финала срещу Славия помага и Константин Папазов.

В състава на Академик Тест блестят баскетболистките Елена Йоловска, Тина Димитрова, Маргарита Гюрова, Светла Асенова, Цонка Вайсилова, Лалка Хорозова, Вера Танова, Албена Брънзова и др.

Академик се превръща във втория пловдивски клуб, печелил шампионската титла в женския баскетбол. Преди това Марица има ти титли от 1971, 1973 и 1974 година.