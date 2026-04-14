Международната баскетболна федерация (ФИБА) отново се довери на един от най-добрите български съдии за решителния етап в евротурнирите. Пловдивчанинът Мартин Хорозов е получил наряд за първия мач от финалите в Еврокъп за мъже, съобщиха от българската баскетболна федерация.

Бившият баскетболист на Академик (Пловдив) ще бъде сред реферите за срещата между гръцкия ПАОК и испанския Билбао, която ще се проведе на 22 април (сряда). Двубоят ще бъде от 19.15 ч. в Солун.

Вторият мач между двата тима ще бъде на 29 април на испанска земя.