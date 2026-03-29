Ботев 2012 (Враца) победи с 98:90 точки Локомотив (Пловдив) в двубой от 28-и кръг на редовния сезон в Националната баскетболна лига на България при мъжете.
Срещата се проведе в зала "Локомотив" в "Града под тепетата".
Гостите поведоха след първата част с 29:20, но до полувремето домакините обърнаха (50:46). През последните две части гостите натиснаха, за да запишат трета поредна победа и да спрат такава на днешния си опонент.
Най-резултатен за победителите бе крилото от САЩ Кортни Александър. Той финишира с "дабъл-дабъл" от 25 точки и 10 борби. Гардът Георги Герганов добави още 24 точки. За Локомотив над всички бе Гранд Сингълтън. Американецът финишира с 32 точки, 4 борби и 12 асистенции, но и те не помогнаха за краен успех.
В класирането Ботев са 6-и с баланс 14-11 и 39 точки. Локомотив заемат 4-о място с 15-10 и 40 пункта.
