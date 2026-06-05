От ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив представиха важна информация за привържениците, които ще подкрепят отбора в днешния финален мач за шампионската титла на България. Черно-белите излизат срещу 7-кратния шампион Балкан (Ботевград) от 19,15 часа тази вечер. Победителят в мача ще е новият шампион на страната.
Остават още няколко часа, в които желаещите привърженици могат да се запишат за безплатната екскурзия до Ботевград. Тръгването е в 15:00 часа от стадион "Локомотив“. Записвания се приемат в барчето до стадиона (при Мая), както и чрез лично съобщение в официалните страници на БК Локомотив Пловдив в социалните мрежи.
Секторът за гостуващи привърженици ще разполага със собствена каса, откъдето всички фенове на Локомотив ще могат да закупят своя билет за срещата. Цената на билета е 5 евро. Деца до 12-годишна възраст ще бъдат допускани безплатно.
Теодор Трифонов1985
преди 50 мин.
Там сме
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