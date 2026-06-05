От ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив представиха важна информация за привържениците, които ще подкрепят отбора в днешния финален мач за шампионската титла на България. Черно-белите излизат срещу 7-кратния шампион Балкан (Ботевград) от 19,15 часа тази вечер. Победителят в мача ще е новият шампион на страната.

Остават още няколко часа, в които желаещите привърженици могат да се запишат за безплатната екскурзия до Ботевград. Тръгването е в 15:00 часа от стадион "Локомотив“. Записвания се приемат в барчето до стадиона (при Мая), както и чрез лично съобщение в официалните страници на БК Локомотив Пловдив в социалните мрежи.

Уведомяваме всички привърженици, които ще пътуват със собствен транспорт, че паркирането за гостуващите фенове ще бъде организирано в района на стадион "Христо Ботев“ - Ботевград. От същото място ще се осъществява и достъпът до сектора, определен за привържениците на Локомотив, обявиха от БК Локомотив Пловдив.

Секторът за гостуващи привърженици ще разполага със собствена каса, откъдето всички фенове на Локомотив ще могат да закупят своя билет за срещата. Цената на билета е 5 евро. Деца до 12-годишна възраст ще бъдат допускани безплатно.