Отборът на Локомотив Пловдив загуби злощастно гостуването си на Черно море Тича със 76:79 в мач от 23-ия кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят във Варна бе и повторение на финала за Купата на България, койтоСега отново печеливши са оказаха "моряците", като и този път те изтръгнаха победата буквално в последните секунди преди финалната сирена.Отделните части в зала "Христо Борисов" завършиха 19:17, 18:27, 22:13 и 20:19 в полза на Черно море.На моменти пловдивчани имаха преднина от 7 точки, но не успяха да я запазят.При резултат 76:76 Черно море Тича имаше 20 секунди за последна атака. Тя завърши с тройка на Джелани Уотсън-Гейл 2.6 секунди преди сирената. Локомотивци все пак успяха да изградят бърза последна атака, която завърши със стрелба от зоната за 3 точки на Девърл Рамзи, която обаче бе неуспешна.Така Локомотив Пловдив остана на четвърто място във временното класиране с 12 победи и 9 загуби. Черно море Тича е втори с 16 успеха и 5 поражения.