Баскетболен клуб Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Името му ще бъде обявено на специална пресконференция, която ще се проведе в петък (20 март) от 11:00 часа в конферентната зала на стадион "Локомотив".Темата за спонсора ще бъде основен акцент на събитието и важна стъпка в развитието и дългосрочната визия на отбора, уточниха от "черно-белия" клуб.В пресконференцията ще вземат участие Христо Христев, Никола Балдиков и Атанас Нейков, като по време на срещата ще бъдат обявени и бъдещите цели пред БК Локомотив Пловдив.