Кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна днес в заседателната зала на общината мъжкия баскетболен отбор на Локомотив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Сред домакините бяха още председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и зам.-кметът по спорта Николай Бухалов.

"Черно-белите" се превърнаха в супер сензацията на сезона, след спечелиха вицешампионската титла в Националната баскетболна лига още при дебютното си участие при най-силните. Те бяха на 3 секунди от златните медали, но отстъпиха драматично с една точка разлика от новия шампион Балкан (Ботевград).

Освен това баскетболистите на треньора Асен Николов играха и финал за Купата на България, който също загубиха драматично с 1 точка от отбора на Черно море Тича (Варна).

Това, което направихте за една година, наистина е феноменално. То е плод на вашите усилия и рано или късно ще дойдат и първите места. Всички осъзнавате, че освен късмет, трудът е по-важен. С труда идват и успехите. Това, че два пъти се разминахте с много малко, просто късметът на другите бе малко по-силен. Благодаря на хората, които стоят зад вас финансово. На всички, които полагат усилия отборът да върви, най-вече на треньора. Това е една награда за него, която сега му връчвам. Той е човекът, който ви мотивира. Аз също съм изпълнявал треньорска дейност и знам колко този човек е важен за самите състезатели и за целия отбор, заяви пред баскетболистите на Локомотив кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Целта е ясна! 2028 година - европейска столица на спорта. Залите в район "Западен“ вървят в темпо. Знаете, че едната е за вашата подготовка, а другата – за волейболния Локомотив. Без база няма как да идват резултатите. Тя е в основата. Тук мога да кажа, че ни остава само леката атлетика като спорт, който трябва да бъде подпомогнат от нас. Продължаваме напред и трябва да създадем и повече баскетболни игрища за подрастващите. Предвидили сме до 2028 година повече нови спортни площадки с баскетболни кошове. Спортът е социален феномен. В общинския съвет всички спорим по различни теми, но когато става дума за спорт, всички се обединяваме в общите каузи, допълни още кметът.

След това думата взе председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, който разчувства баскетболния Локомотив с емоционални слова.

Добре дошли! Знаете, че аз съм един от семейството на Локомотив. Знам, че от другия лагер веднага ще скочат, но поддържам както футбола, така и волейбола и баскетбола. Изживях много тежко това, което се случи. Не можех да присъствам на някои мачове заради здравословни проблеми. Не е нашата година. Но това, което направихте, със сигурност е голям подвиг. Бях подготвил един сценарий за четвъртък, когато имаме общинска сесия... При разпределението на средствата имахме нещо предвид баскетболния отбор, който видимо расте. Просто цяла България възприема Локомотив като действителния шампион на България. Напълни ми душата феърплеят, който вие направихте в Ботевград. Без нерви и емоции, вие поздравихте победителите, както е редно. Пожелавам ви догодина да спечелим титлата, каза Атанас Узунов.

След него говориха зам.-кметът Николай Бухалов, президентът на баскетболния Локомотив Христо Христев и треньорът на отбора Асен Николов.

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