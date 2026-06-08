Кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна днес в заседателната зала на общината мъжкия баскетболен отбор на Локомотив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Сред домакините бяха още председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и зам.-кметът по спорта Николай Бухалов.
"Черно-белите" се превърнаха в супер сензацията на сезона, след спечелиха вицешампионската титла в Националната баскетболна лига още при дебютното си участие при най-силните. Те бяха на 3 секунди от златните медали, но отстъпиха драматично с една точка разлика от новия шампион Балкан (Ботевград).
Освен това баскетболистите на треньора Асен Николов играха и финал за Купата на България, който също загубиха драматично с 1 точка от отбора на Черно море Тича (Варна).
След това думата взе председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, който разчувства баскетболния Локомотив с емоционални слова.
След него говориха зам.-кметът Николай Бухалов, президентът на баскетболния Локомотив Христо Христев и треньорът на отбора Асен Николов.
Гледайте в прикаченото видео репортаж от събитието в Общината!
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