© виж галерията Баскетболистите на Локомотив Пловдив преминаха задължителните медицински прегледи преди старта на новия сезон в НБЛ. Тестовете се състояха в модерната база на МБАЛ "Света Каридад“ - дългогодишен партньор и основен спонсор на клуба през последните две години.



Играчите демонстрираха отлично физическо състояние и настроение, а резултатите от прегледите показаха готовността им за предстоящите предизвикателства, похвалиха се от "черно-белия" клуб.



С това БК Локомотив Пловдив продължава успешното си сътрудничество с МБАЛ "Света Каридад“, което е важна стъпка към професионалната подготовка и здравето на състезателите, допълниха от БК Локомотив.