ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (12)
Баскетболистите на Локо демонстрираха отлично физическо състояние и настроение
Автор: Стойчо Генов 13:54Коментари (0)227
©
виж галерията
Баскетболистите на Локомотив Пловдив преминаха задължителните медицински прегледи преди старта на новия сезон в НБЛ. Тестовете се състояха в модерната база на МБАЛ "Света Каридад“ - дългогодишен партньор и основен спонсор на клуба през последните две години.

Играчите демонстрираха отлично физическо състояние и настроение, а резултатите от прегледите показаха готовността им за предстоящите предизвикателства, похвалиха се от "черно-белия" клуб.

С това БК Локомотив Пловдив продължава успешното си сътрудничество с МБАЛ "Света Каридад“, което е важна стъпка към професионалната подготовка и здравето на състезателите, допълниха от БК Локомотив.
Още по темата: общо новини по темата: 159
28.08.2025
22.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Информация за бултрасите, които ще подкрепят отбора в Разград
 Фенове на Локо: Мъжете на зеления терен заслужават нашата подкрепа
 ПФК Ботев показа новите фланелки в 3 цвята
 Керкез за любимеца си от Ботев: Търся решение! Променен е, след като дойде в клуб с по-големи цели
 Лагерът на националите започва в неделя, Илиан Илиев готов с програмата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: