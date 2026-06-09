Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов обяви Локомотив Пловдив за истинския шампион в завършилото преди дни първенство в мъжката Национална баскетболна лига. Тити разви своята теза в обширен коментар в социалната мрежа, където по безспорен начин доказа, че победният кош за Балкан (Ботевград) е нередовен, защото е трябвало да се отсъдят крачки на американеца Маконико, който реализира кош 3,4 секунди преди финалната сирена.

Както Plovdiv24.bg информира читателите си, Локомотив Пловдив загуби в петия решителен мач от Балкан с 80:81 точки, с което тимът от Ботевград стана за 8-ми път в историята си шампион на страната.

Изключително интересно видео, публикувано от BGbasket, ясно показва ситуацията с последният кош на Маконико, който реши съдбата на титлата в НБЛ. Именно под това видео Тити Папазов избухна със своето мнение.

Plovdiv24.bg публикува тезата на Константин Папазов по случая:

Крачките не са коментар. Те са категорични. Дори новото правило, което има вече с така наречената нулева стъпка, не важи, защото крачките са 0,1,2,3. Крачки, които се оказаха решителни за изхода на двубоя и промениха шампиона!

Никой в Ботевград, прекрасната публика, добър борещ се до последно винаги отбор, много добър треньор!

Виновни са тези, които допуснаха единият от двата отбора да определя кои съдии да свирят мача.

Ръководството на Балкан знаеше горчивата истина, а тя е! По-добре играещият баскетбол отбор в тази серия дори и за хората от Балкан беше отборът шлагер в това първенство ЛОКОМОТИВ!!!!

Факторите в Балкан успяха. Определиха кой да не свири! Те успяха, защото се бориха за своята кауза!

Целта оправда средствата е сентенция да оправдаеш своя некоректна, недостойно особено в спорта позиция!

Сега идва ред на виновните!

Тези, които трябваше просто да кажат: “Господа, ние не Ви се бъркахме, когато вие правихте лятото на 2025 този “шампионски" отбор.

Вие няма да ни се бъркате, когато ние искаме да направим шампионска номинация за истински 5-и финал".

Шампионска номинация е тази, която днес няма да се налага да гледаме видео с грешни решения за мача. Най-малкото едно с фатална грешка променяща реалния (истински)

ЛОКОМОТИВОПОБЕДИТЕЛ!!

След 05.10.2026 мога категорично да обещая, че ако успея да стана президент на Българския Баскетбол, няма да има възможност нито един клуб да получи права да се бърка на съдийската комисия! За да се уверите, че ще е така, просто ме изберете!