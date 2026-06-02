Баскетболният Локомотив Пловдив ще се радва на подкрепата на свои привърженици в историческия финал за шампионската титла на България! Решаващата битка в мъжкото първенство на НБЛ е в петък (5 юни) срещу 7-кратния шампион Балкан (Ботевград). Двубоят е от 19,15 часа в Ботевград, а до момента резултатът във финалната серия е 2-2 победи.

От БК Локомотив Пловдив обявиха днес, че организират безплатна екскурзия за всички желаещи привърженици.

Записването става на барчето на стадион "Локомотив" при Мая (отляво на входа) - с две имена и телефонен номер, както и чрез лично съобщение на официалната страница на клуба във Фейсбук.

Тръгването е в петък в 15:00 часа от стадион "Локомотив“ в парк "Лаута".

"Нека напълним залата и подкрепим момчетата в битката за титлата", призоваха по този повод от БК Локомотив Пловдив.