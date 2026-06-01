Изненадваща оставка в Локомотив Пловдив в днешния следобед. Черно-белите останаха без изпълнителен директор, след като заемащият кратко време този пост Георги Величков депозира молбата си за напускане на клуба. Новината съобщи самият Величков, използвайки личния си профил във Фейсбук. Бившият футболист благодари на всички, с които е работил, но не пожела да назове конкретна причина за своето решение.

Величков не успя да направи 2 пълни месеца като шеф на "Лаута", след като бе назначен на 7 април.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Георги Величков:

Днес подадох своята оставка, като изпълнителен директор на Локомотив Пловдив.

Причините ще запазя за себе си, не защото не искам да ги споделя, а защото смятам, че в момента има наистина по-важни неща за клуба!

Понякога живота ни поставя в ситуации, в които изхода не е желан, но е неизбежен.

Не тая лоши мисли и чувства към никой, не обвинявам никой за нищо.

Изпитвам само благодарност, че имах възможността да работя за клуба на моето сърце и с това да сбъдна една своя мечта.

Благодаря на всеки привърженик на Локомотив Пловдив.

Благодаря на всеки служител на Локомотив Пловдив.

Благодаря на всеки човек, който е изразил своята подкрепа към мен.

Благодаря на футболистите и най-вече на треньора Душан Косич за това, че ми позволиха да изживея прекрасни мигове на щастие и гордост.

Благодаря на всеки, който ми гласува доверие да поема този пост.

За краткия период , в който изпълнявах функциите на изпълнителен директор на Локомотив Пловдив клуба претърпя промени, които според мен са в положителна посока , посока която искрено се надявам и вярвам , че ще продължи.

Благодаря, за мен беше привилегия, отговорност, щастие и огромна чест да бъда част от любимия ми клуб - Локомотив Пловдив !